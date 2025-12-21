Mit Natur gegen Stress: Lichtensteiner Floristin auf neuen Wegen

Hohenstein-Ernstthal
Lichtenstein hat eine Rarität zu bieten: Floristin Katja Anders ist seit Kurzem Naturresilienz-Trainerin – nach 25 Jahren startet sie neu durch. Was verbirgt sich hinter dem seltsamen Begriff?
Ihr großes Jubiläum hätte Katja Anders (59) fast verpasst – erst ein Brief der IHK habe sie daran erinnert, dass ihr Floristik-Geschäft 25 Jahre besteht, berichtet die Lichtensteinerin lächelnd. Unabhängig davon orientiert sie sich aktuell um, gerade sind die neuen Schilder gekommen. „Florale Resilienz-Werkstatt“ ist unter anderem zu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.