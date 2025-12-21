MENÜ
Floristin Katja Anders mit dem neuen Schild das künftig auf ihre Natur-Resilienz-Werkstatt hinweist. Bernd Appel
Das getöpferte Schild weist schon seit 25 Jahren auf die florale Werkstatt in der Hohen Straße 50 hin.
Das Haus in der Hohen Straße 50 hat Katja Anders schon mit 18 vom Urgroßvater übernommen.
Floristin Katja Anders mit dem neuen Schild das künftig auf ihre Natur-Resilienz-Werkstatt hinweist. Bernd Appel
Das getöpferte Schild weist schon seit 25 Jahren auf die florale Werkstatt in der Hohen Straße 50 hin.
Das Haus in der Hohen Straße 50 hat Katja Anders schon mit 18 vom Urgroßvater übernommen.
Hohenstein-Ernstthal
Mit Natur gegen Stress: Lichtensteiner Floristin auf neuen Wegen
Von Bernd Appel
Lichtenstein hat eine Rarität zu bieten: Floristin Katja Anders ist seit Kurzem Naturresilienz-Trainerin – nach 25 Jahren startet sie neu durch. Was verbirgt sich hinter dem seltsamen Begriff?

Ihr großes Jubiläum hätte Katja Anders (59) fast verpasst – erst ein Brief der IHK habe sie daran erinnert, dass ihr Floristik-Geschäft 25 Jahre besteht, berichtet die Lichtensteinerin lächelnd. Unabhängig davon orientiert sie sich aktuell um, gerade sind die neuen Schilder gekommen. „Florale Resilienz-Werkstatt“ ist unter anderem zu...
