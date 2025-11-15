Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Ein Jugendlicher ist in Bernsdorf mit einem Leichtmobil von der Straße abgekommen. Bild: Symbolfoto: Heiko Küverling/Adobe Stock
Ein Jugendlicher ist in Bernsdorf mit einem Leichtmobil von der Straße abgekommen. Bild: Symbolfoto: Heiko Küverling/Adobe Stock
Hohenstein-Ernstthal
Mopedauto kippt aufs Dach: Zwei Menschen bei Unfall in Bernsdorf schwer verletzt
Redakteur
Von Elsa Middeke
In der Nacht zum Samstag kamen zwei Jugendliche nach einem Unfall ins Krankenhaus. Der Fahrer des Leichtmobils war von der Fahrbahn abgekommen.

Zwei Jugendliche sind bei einem Unfall in Bernsdorf in der Nacht zum Samstag schwer verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Zwickau mitteilte, war der Fahrer (17) eines Mopedautos der Marke Ligier gegen 23.45 Uhr im Ortsteil Hermsdorf unterwegs. Auf der Oberen Hauptstraße fuhr er aus St. Egidien in Richtung Oberlungwitz. Dabei kam er laut...
