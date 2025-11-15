Mopedauto kippt aufs Dach: Zwei Menschen bei Unfall in Bernsdorf schwer verletzt

In der Nacht zum Samstag kamen zwei Jugendliche nach einem Unfall ins Krankenhaus. Der Fahrer des Leichtmobils war von der Fahrbahn abgekommen.

Zwei Jugendliche sind bei einem Unfall in Bernsdorf in der Nacht zum Samstag schwer verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Zwickau mitteilte, war der Fahrer (17) eines Mopedautos der Marke Ligier gegen 23.45 Uhr im Ortsteil Hermsdorf unterwegs. Auf der Oberen Hauptstraße fuhr er aus St. Egidien in Richtung Oberlungwitz. Dabei kam er laut...