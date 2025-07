Moto-GP: Sachsenring-Outfit vom Basecap bis zur Socke

Die Hohenstein-Ernstthaler Manufaktur B2BA ist für ihre kreativen Produkte bekannt. Pünktlich vorm Moto-GP ist jetzt die neue Sachsenring-Kollektion da.

Jeder echte Sachsenring-Fan zeigt gern, dass er ein Fan der Hohenstein-Ernstthaler Rennstrecke ist. Doch nicht jeder will deshalb in einem Outfit herumlaufen, welches jeder am Sachsenring trägt. Genau auf diese Zielgruppe zielt die Kollektion von Ron Richter ab. Pünktlich vor dem Moto-GP ist seine neue Sachsenring-Kollektion herausgekommen....