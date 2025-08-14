Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Markus Pfeifer
Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Musik, buntes Licht, Film und Kunst in der altehrwürdigen Langenchursdorfer Mühle
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Mühlenhof in Langenchursdorf hat viel Flair zu bieten, vom rauschenden Wasser bis zu aufwendig sanierten Gebäuden. Nun steht auch ein Festival an.

Als historisches Kleinod, das zum Mühlentag Besuchermassen anlockt, ist die Mühle in Langenchursdorf an der Waldenburger Straße 46 bereits bekannt. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr gibt es nun aber auch wieder Musik, Kunst und Filme auf dem Mühlengelände, dessen Geschichte rund 500 Jahre zurückreicht. Das Rako-Festival,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
07.08.2025
2 min.
Schlagerstar gastiert auf dem Bergfest in Hohenstein-Ernstthal
Traditionell ist auf dem Bergfest ein Schlagerstar zu Gast. In diesem Jahr war das Olaf Berger. Doch kann er das Publikum noch begeistern?
Cristina Zehrfeld
16:51 Uhr
2 min.
Yussuf Poulsen neuer HSV-Kapitän
Neuer HSV-Kapitän: Yussuf Poulsen
Mehrere Jahre war Sebastian Schonlau unumstrittener Kapitän des Hamburger SV. Weil der Verteidiger keine Rolle mehr in den Bundesliga-Plänen des HSV spielt, gibt es einen neuen Anführer.
16:40 Uhr
3 min.
Mindestens 16 große Waldbrände in Spanien
Die Brandbekämpfer sehen sich teilweise mit riesigen Feuerwänden konfrontiert, die durch stürmische Winde jederzeit blitzartig die Richtung ändern können.
Ungewöhnlich viele Waldbrände zugleich bringen die Einsatzkräfte in Spanien an den Rand ihrer Kräfte. Tausende müssen fliehen. Die Opposition fordert den Einsatz des Militärs.
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
08.08.2025
2 min.
Weißstörche rasten in der Region um Hohenstein-Ernstthal
Auf abgeernteten Feldern aber auch auf Dächern und Schornsteinen sind derzeit viele Störche zu sehen. Ist das normal?
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel