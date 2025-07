Musik von Beethoven und Saint-Saëns in der Marienkirche Gersdorf

Rund 100 Mitwirkende sind am Wochenende beim Abschlusskonzert der Sächsischen Chor- und Instrumentalwoche zu erleben.

Zum Abschluss der 55. Sächsischen Chor- und Instrumentalwoche findet am Samstag ab 18 Uhr ein Konzert in der Marienkirche Gersdorf statt. Das Projekt vereint rund 100 Laien und professionelle Musiker. Unter der Leitung von Georg Christoph Sandmann widmet sich das Orchester in diesem Jahr der siebten Sinfonie von Ludwig van Beethoven in A-Dur. Auf...