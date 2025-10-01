Musik von Debussy und Karg-Elert in der Christophorikirche Hohenstein-Ernstthal

Hohenstein-Ernstthal
Innerhalb des Orgelherbstes ist am Freitag ein Konzert für Trompete und Orgel zu erleben.
Werke von Claude Debussy, Sigfrid Karg-Elert und Petr Eben sind am Freitag bei einem Konzert in der Christophorikirche Hohenstein-Ernstthal zu hören. Innerhalb des Orgelherbstes sind der Dresdner Organist Robin Gaede und der italienische Trompeter Francesco Bellotto zu Gast. Robin Gaede stammt aus dem erzgebirgischen Hormersdorf. Er hat an der...
