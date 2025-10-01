Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Organist Robin Gaede ist am Freitag in der Christophorikirche zu erleben.
Der Organist Robin Gaede ist am Freitag in der Christophorikirche zu erleben. Bild: Robin Gaede/Archiv
Hohenstein-Ernstthal
Musik von Debussy und Karg-Elert in der Christophorikirche Hohenstein-Ernstthal
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Innerhalb des Orgelherbstes ist am Freitag ein Konzert für Trompete und Orgel zu erleben.

Werke von Claude Debussy, Sigfrid Karg-Elert und Petr Eben sind am Freitag bei einem Konzert in der Christophorikirche Hohenstein-Ernstthal zu hören. Innerhalb des Orgelherbstes sind der Dresdner Organist Robin Gaede und der italienische Trompeter Francesco Bellotto zu Gast. Robin Gaede stammt aus dem erzgebirgischen Hormersdorf. Er hat an der...
