Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mirjam und Wieland Meinhold sind am Freitag in der Katharinenkirche zu erleben.
Mirjam und Wieland Meinhold sind am Freitag in der Katharinenkirche zu erleben. Bild: André Kehrer
Mirjam und Wieland Meinhold sind am Freitag in der Katharinenkirche zu erleben.
Mirjam und Wieland Meinhold sind am Freitag in der Katharinenkirche zu erleben. Bild: André Kehrer
Hohenstein-Ernstthal
Musik von Mozart in der Katharinenkirche in Callenberg
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Duo Vimaris ist am Freitag mit Werken für Flöte und Orgel zu erleben.

Ein Sommerkonzert ist am Freitag ab 19 Uhr in der Katharinenkirche Callenberg zu erleben. Zu Gast sind Mirjam Meinhold (Sopran/Blockflöten) und Wieland Meinhold (Orgel), die als Duo Vimaris seit über 30 Jahren gemeinsam musizieren. Mirjam Meinhold gehört zum Ensemble des Nationaltheaters Weimar. Wieland Meinhold arbeitet als...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.08.2025
2 min.
„Prunk & Herrlichkeit“ im Erzgebirge: Festliche Barockmusik von Georg Friedrich Händel erklingt
Mirjam und Wieland Meinhold spielen Barockmusik in der Johanniskirche in Scheibenberg.
Nach dem Barockkonzert mit dem Duo Vimaris findet in der Johanniskirche Scheibenberg eine Orgelführung statt. Ein Universitätsorganist aus Weimar erläutert nicht nur technische Raffinessen.
Holk Dohle
17:25 Uhr
7 min.
„Man kann auch mal aushalten, wenn gegendert wird“: So war das Sommerfest des Ministerpräsidenten in Chemnitz
Der Ministerpräsident beim Grußwort im Wirkbau.
Gestern Abend lud Michael Kretschmer zum Sommerfest nach Chemnitz, in den Wirkbau. Wir waren vor Ort und sind den wichtigen Fragen nachgegangen: Wer war da? Wer war nicht da? Und was hält der MP denn nun vom Gendern?
Johanna Eisner
17:24 Uhr
3 min.
„Es war auch an der Zeit“: Neue Buswendeschleife in Sohl eingeweiht
Am Bau hatten unter anderem Manuela Biehn, Sandra Baldszus, Olaf Schlott, Ronny Sörgel, Barbara Müller, Steffen Lachmann und Michael Finster (von links) eine Aktie.
Der zentrale Punkt im Ortsteil von Bad Elster ist jetzt ein Schmuckstück. 372.000 Euro haben die Arbeiten gekostet. Zur Eröffnung wurden auch alte Geschichten erzählt.
Eckhard Sommer
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
12:19 Uhr
2 min.
Sommerkonzert in der Schellenberger Kirche: Duo Vimaris im Erzgebirge
Das Weimarer Duo Vimaris musiziert seit über 30 Jahren gemeinsam.
Das Duo Vimaris aus Weimar gastiert in Schellenberg bei Augustusburg und lädt zu einem Sommerkonzert sowie einer Orgelführung ein.
Claudia Dohle
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
Mehr Artikel