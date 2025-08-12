Musik von Mozart in der Katharinenkirche in Callenberg

Das Duo Vimaris ist am Freitag mit Werken für Flöte und Orgel zu erleben.

Ein Sommerkonzert ist am Freitag ab 19 Uhr in der Katharinenkirche Callenberg zu erleben. Zu Gast sind Mirjam Meinhold (Sopran/Blockflöten) und Wieland Meinhold (Orgel), die als Duo Vimaris seit über 30 Jahren gemeinsam musizieren. Mirjam Meinhold gehört zum Ensemble des Nationaltheaters Weimar. Wieland Meinhold arbeitet als...