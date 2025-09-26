Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Fabian Winderlich und Matthias Weise bei der Vorbereitung der Ausstellung.
Fabian Winderlich und Matthias Weise bei der Vorbereitung der Ausstellung. Bild: Andreas Kretschel
Musikalische Lesung zur Ausstellung „Geheimnis Glaube" in der Kirche St. Pius X. Hohenstein-Ernstthal
Von Cristina Zehrfeld
Am Donnerstag wurde die erste Kunstausstellung in der katholischen Kirche St. Pius X. eröffnet. Am Sonntag gibt es begleitend dazu Musik und Lyrik.

Eine musikalische Lesung mit Werken von Rainer Maria Rilke findet am Sonntag in der Kirche St. Pius X. statt. Unter dem Motto „Zwischen Himmel und Erde – Ein Klangraum der Begegnung“ sind Ulrike (Sprecherin) und Tom Lynn (Saxofon) zu Gast. Ulrike Lynn ist Sprachwissenschaftlerin, Autorin und Sprecherin für Hörfunk und Audioproduktionen....
