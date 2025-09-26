Musikalische Lesung zur Ausstellung „Geheimnis Glaube“ in der Kirche St. Pius X. Hohenstein-Ernstthal

Hohenstein-Ernstthal
Am Donnerstag wurde die erste Kunstausstellung in der katholischen Kirche St. Pius X. eröffnet. Am Sonntag gibt es begleitend dazu Musik und Lyrik.
Eine musikalische Lesung mit Werken von Rainer Maria Rilke findet am Sonntag in der Kirche St. Pius X. statt. Unter dem Motto „Zwischen Himmel und Erde – Ein Klangraum der Begegnung“ sind Ulrike (Sprecherin) und Tom Lynn (Saxofon) zu Gast. Ulrike Lynn ist Sprachwissenschaftlerin, Autorin und Sprecherin für Hörfunk und Audioproduktionen....
