Musik von Frühbarock bis Moderne in Pfarrkirche St. Pius X. Hohenstein-Ernstthal

Studierende der Hochschule für Kirchenmusik in Dresden bieten ein Programm mit Orgelwerken und Gesang.

Eine musikalische Reise von Frühbarock über Romantik bis zur Moderne ist am Samstag in der katholischen Kirche St. Pius X. in Hohenstein-Ernstthal zu erleben. Unter dem Titel „Hoffnung & Zuversicht“ sind Paul Bernhardt, Klaus-Henri Göbel, Friedemann Kleinert und Sonja Schubert von der Hochschule für Kirchenmusik Dresden zu erleben. Auf dem...