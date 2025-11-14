Musikalischer Märchenkrimi: Uraufführung in Lichtensteiner Bibliothek

Hohenstein-Ernstthal
Ein besonderes Stück wird am 21. November gezeigt, Vorreservierung wird empfohlen.
In der Lichtensteiner Stadtbibliothek wird am Freitag, 21. November, das Stück „Diebe im Labyrinth der Bücher“ uraufgeführt. Es wird zwei Vorstellungen geben, die 18.30 Uhr und 20 Uhr beginnen. Laut Ankündigung handelt es sich um einen musikalischen Märchenkrimi von Holger Wettstein nach Ideen von Bibliothekschefin Katrin Hisslinger....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.