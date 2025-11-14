Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Stadtbibliothek Lichtenstein ist demnächst Schauplatz einer besonderen Aufführung.
Die Stadtbibliothek Lichtenstein ist demnächst Schauplatz einer besonderen Aufführung. Bild: Andreas Kretschel
Die Stadtbibliothek Lichtenstein ist demnächst Schauplatz einer besonderen Aufführung.
Die Stadtbibliothek Lichtenstein ist demnächst Schauplatz einer besonderen Aufführung. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Musikalischer Märchenkrimi: Uraufführung in Lichtensteiner Bibliothek
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein besonderes Stück wird am 21. November gezeigt, Vorreservierung wird empfohlen.

In der Lichtensteiner Stadtbibliothek wird am Freitag, 21. November, das Stück „Diebe im Labyrinth der Bücher“ uraufgeführt. Es wird zwei Vorstellungen geben, die 18.30 Uhr und 20 Uhr beginnen. Laut Ankündigung handelt es sich um einen musikalischen Märchenkrimi von Holger Wettstein nach Ideen von Bibliothekschefin Katrin Hisslinger....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
01.11.2025
2 min.
Sächsische Autorin liest in Lichtenstein
Die Lesung findet am Dienstag in der Stadtbibliohek Lichtenstein statt.
Katharina Bendixen ist im Rahmen der Reihe „Literaturforum“ am Dienstag zu Gast in der Stadtbibliothek.
Bernd Appel
13:16 Uhr
2 min.
Wieder Zwischenfälle mit Toten im Gazastreifen
Die Waffenruhe zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas bleibt fragil. (Archivbild)
Laut einer von der Hamas kontrollierten Behörde sind seit Waffenruhe-Beginn 260 Menschen bei Angriffen Israels im Gazastreifen getötet worden. Nun soll es erneut Opfer bei Vorfällen gegeben haben.
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
13:16 Uhr
3 min.
Rekordpokalsieger Chemnitzer FC nimmt „verkappten Oberligisten“ sehr ernst
Der CFC, hier mit Maurizio Grimaldi (vorn) will auch beim Reichenbacher FC jubeln.
Der Chemnitzer FC muss im Achtelfinale des Sachsenpokals beim Sachsenligisten Reichenbacher FC auflaufen. Das Team von Chefcoach Benjamin Duda nimmt dieser Aufgabe sehr ernst.
Knut Berger
28.10.2025
3 min.
Lichtensteiner Stadtbibliothek: Wo Eltern und Filmfans richtig sparen können
Lichtensteins Bibliotheks-Chefin Katrin Hisslinger mit einigen ihrer Lieblingsbücher, die Spanne reicht von schwarzem Humor bis zu faszinierenden, labyrinthischen Gedankenspielen.
Außer rund 20.000 Büchern und noch mehr E-Books sind in der Bibliothek auch Dinge zu bekommen, die man nicht unbedingt erwartet. Die Bibliotheks-Chefin freut sich über gute Zahlen und ist trotzdem manchmal traurig über aktuelle Diskussionen.
Bernd Appel
Mehr Artikel