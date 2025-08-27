Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bei der "Pfützenparty" im Freibad an der "Neuen Welt" soll es auch wieder Aqua-Zumba geben.
Bei der "Pfützenparty" im Freibad an der "Neuen Welt" soll es auch wieder Aqua-Zumba geben. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Nach dem Blick auf die Wettervorhersage: Oberlungwitz zieht die „Pfützenparty“ durch
Von Markus Pfeifer
Nachdem zunächst unsicher war, ob das Badfest in Oberlungwitz stattfinden kann, haben sich die Macher dafür entscheiden und bieten viel Abwechslung.

Oberlungwitz.

Die Entscheidung hat sich die Stadtverwaltung nicht leicht gemacht, aber am Mittwochmorgen gab es das OK: Die „Pfützenparty“ im Freibad soll stattfinden. „Ab Freitagmittag soll es ja trocken bleiben und die Temperaturen liegen bei reichlich 20 Grad“, nennt Bürgermeister Thomas Hetzel die Argumente für das Fest. Am Freitag beginnt die Party 16 Uhr. Auf dem Programm stehen beim Open-Air-Kino der Kinderfilm „Sing“ (17.30 Uhr) und „Mamma Mia“ für Familien ab 20.15 Uhr. Am Samstag gibt es 14 und 17.30 Uhr Aqua-Zumba. Die Neptuntaufe mit dem Karnevalsverein ist 15 Uhr geplant. Premiere haben die Synchronschwimmer vom SC Flamingo Zwickau um 16 Uhr. Ab 19.30 Uhr gibt’s Livemusik. Der Eintritt bei der „Pfützenparty“ ist frei. (mpf)

Abends wird es bunt im Badgelände.
Abends wird es bunt im Badgelände. Bild: Markus Pfeifer
