Nach langer Debatte: SPD, Linke und AfD kippen Oberlungwitzer Bushaltestellen-Projekt

Hohenstein-Ernstthal
Eine Premiere gab es jüngst im Oberlungwitzer Stadtrat: Ein Bauvorhaben mit etlichen Herausforderungen wurde mit überraschender Stimmenkombination abgelehnt.
Die Bushaltestellen an der Oberlungwitzer Humboldt-Grundschule bleibt erstmal wie sie ist. Auch die Fußgängerampel, deren Verlegung zur Debatte stand, bleibt an der Schulstraße stehen. Denn die Pläne der Stadtverwaltung, die für rund 335.000 Euro nicht nur die Haltestellen beidseitig der Bundesstraße behindertengerecht umbauen und teilweise...
