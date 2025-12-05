Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
An der Humboldt-Grundschule in Oberlungwitz halten mehrere Buslinien. Dort bleibt erst mal alles wie gehabt.
An der Humboldt-Grundschule in Oberlungwitz halten mehrere Buslinien. Dort bleibt erst mal alles wie gehabt. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Nach langer Debatte: SPD, Linke und AfD kippen Oberlungwitzer Bushaltestellen-Projekt
Von Markus Pfeifer
Anhören
Eine Premiere gab es jüngst im Oberlungwitzer Stadtrat: Ein Bauvorhaben mit etlichen Herausforderungen wurde mit überraschender Stimmenkombination abgelehnt.

Die Bushaltestellen an der Oberlungwitzer Humboldt-Grundschule bleibt erstmal wie sie ist. Auch die Fußgängerampel, deren Verlegung zur Debatte stand, bleibt an der Schulstraße stehen. Denn die Pläne der Stadtverwaltung, die für rund 335.000 Euro nicht nur die Haltestellen beidseitig der Bundesstraße behindertengerecht umbauen und teilweise...
