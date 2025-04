Nach schwerem Unfall bei Wüstenbrand: Autobahn 4 in Richtung Erfurt drei Stunden dicht

Dramatische Szenen in der Nacht: Ein VW Caddy überschlägt sich auf der Autobahn. Die Insassen, eine Familie, erleiden schwere Verletzungen.

In der Nacht zu Sonntag ist eine Familie mit ihrem VW Caddy auf der A 4 zwischen den Anschlussstellen Wüstenbrand und Hohenstein-Ernstthal in Richtung Erfurt von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurden der 37-jährige Fahrer, die 28-jährige Beifahrerin und das Kleinkind schwer verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht....