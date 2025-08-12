Nächtliche Insektenjäger werden bei der Fledermausnacht in Rödlitz vorgestellt

Zur Fledermausnacht werden die besonderen Tiere dank Spezialtechnik zu hören sein. Ein Experte will sie sogar fangen und zeigen.

Als geschickte Jäger der Nacht, die sich per Ultraschall orientieren und Jagd auf Insekten machen, sind Fledermäuse interessante Tiere, die aber nur selten zu sehen sind. Wer sie einmal aus der Nähe erleben möchte, hat dazu bei der Fledermausnacht am Freitag in Rödlitz Gelegenheit. Bei der Veranstaltung der Naturschutzstation Röditztal wird...