Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Informationsveranstaltung im Badgelände im August 2023, rechts Bürgermeister Jochen Fankhänel: Im nächsten Jahr soll der Bau des Naturbads beginnen.
Informationsveranstaltung im Badgelände im August 2023, rechts Bürgermeister Jochen Fankhänel: Im nächsten Jahr soll der Bau des Naturbads beginnen. Bild: Andreas Kretschel
Informationsveranstaltung im Badgelände im August 2023, rechts Bürgermeister Jochen Fankhänel: Im nächsten Jahr soll der Bau des Naturbads beginnen.
Informationsveranstaltung im Badgelände im August 2023, rechts Bürgermeister Jochen Fankhänel: Im nächsten Jahr soll der Bau des Naturbads beginnen. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Naturbad Lichtenstein: Erster Planungsauftrag soll vergeben werden
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am kommenden Montag steht im Verwaltungsausschuss ein entsprechender Beschluss auf der Tagesordung.

Es geht um das Tragwerk der Beckenkonstruktion für das Naturbad: Am Montag soll der Lichtensteiner Verwaltungsausschuss den entsprechenden Planungsauftrag dafür vergeben, und zwar für rund 33.000 Euro an die Bauconzept Planungsgesellschaft. Wegen der relativ geringen Summe kann der Verwaltungsausschuss darüber befinden, der Stadtrat muss nicht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.08.2025
3 min.
„Ihr seid doch die Berliner“ – Womit Großstädter im Erzgebirge nicht rechnen
Katharina Wortberg-Jäger und Philipp Jäger stecken bereits mitten im „Erzperiment“.
Als Punktlandung kann bereits jetzt die Marketingaktion der Wirtschaftsförderung Erzgebirge bezeichnet werden. „Erzperiment“ soll neugierig machen aufs Leben im Erzgebirge und auf die Menschen. Funktioniert das?
Katrin Kablau
19.06.2025
3 min.
Lichtensteiner Naturbad: Neuer Arbeitseinsatz am Samstag
Die Sanierung des denkmalgeschützten Pavillons ist kein Bestandteil des Badprojekts. Der Förderverein sucht jedoch nach Möglichkeiten, auch ihn auf Vordermann zu bringen.
Der Stadtrat hat dem Projekt mit zwei weiteren Beschlüssen den Weg geebnet. Der Förderverein macht erneut mobil und sammelt zusätzlich Geld für ein besonderes Objekt.
Bernd Appel
08.08.2025
3 min.
CDU fordert Flussbad für Hamburg
Trotz vieler Strände in Hamburg gibt es an der Elbe keine Badestelle - die CDU will das ändern (Archivbild).
In Paris kann erstmals seit 100 Jahren wieder in der Seine gebadet werden. In Kopenhagen gibt es mehrere Hafen-Bäder. In Hamburg sucht man vergebens nach so einer Badestelle. Die CDU will das ändern.
08.08.2025
5 min.
Ralf König wird 65 und ringt mit Siegfried
Ralf König ist schon seit 40 Jahren einer der erfolgreichsten deutschen Comiczeichner.
Ralf König ist Comic-Zeichner, Schwulen-Ikone und Spezialist für das Aufspießen von Homo- und Hetero-Klischees. Persönlich ist er anders, als ihn sich so mancher Fan vorstellen dürfte.
Christoph Driessen, dpa
30.07.2025
2 min.
Lichtenstein: Jetzt soll Bebelstraßen-Bau aber wirklich starten
Aus den im April abgeholzten Linden-Stümpfen sprießt kräftiges Grün – bald soll es weichen.
Zweimal sollte es schon losgehen, zweimal wurde verschoben. Jetzt gibt es einen neuen Termin für den Baustart in der August-Bebel-Straße.
Bernd Appel
07.08.2025
3 min.
„Das ist übertrieben“: Hohenstein-Ernstthaler Bürgermeister trägt bei der Ehrung von Ehrenamtlichen zu dick auf
Ruth Schneeweiß wurde für ihr Engagement in der Christophori-Kirchgemeinde geehrt.
Sieben ehrenamtliche Hohenstein-Ernstthaler Bürger wurden in diesem Jahr ausgezeichnet. In einem Fall hat sich Bürgermeister Lars Kluge etwas zu sehr von seiner Begeisterung mitreißen lassen.
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel