Naturfotografen verraten in Rödlitz, wie und mit welcher Technik besondere Bilder entstehen

Für schöne Fotos von Wildtieren ist nicht nur Glück nötig. Auch Technik und Wissen über Tiere sind wichtig. Zwei Naturfotografen gewähren Einblicke.
Die Naturschutzstation Rödlitz lädt am Freitagabend zu einer Veranstaltung ein, die nicht nur Naturfreunde, sondern auch Hobbyfotografen ansprechen soll. Tobias Rietzsch, Zootierpflegermeister, Wildtierexperte und Hobbyfotograf, wird zusammen mit Presse- und Naturfotograf Markus Pfeifer anhand unterschiedlicher Tierfotos davon berichten, worauf es auf der Jagd nach besonderen Motiven ankommt. Dabei geht es um Eichhörnchen im Garten, einen Storch im Mond und das Weiße Reh genauso wie um giftige Dschungelbewohner in Panama oder Eissturmvögel auf Island. Auch die genutzte Fototechnik wird thematisiert. Der Vortrag in der Naturschutzstation am Kärrnerweg 39D in Rödlitz beginnt am Freitag, 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. (mpf)