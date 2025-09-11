Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auch ein Eichhörnchen mit Bart wird eine Rolle spielen.
Auch ein Eichhörnchen mit Bart wird eine Rolle spielen. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Naturfotografen verraten in Rödlitz, wie und mit welcher Technik besondere Bilder entstehen
Von Markus Pfeifer
Für schöne Fotos von Wildtieren ist nicht nur Glück nötig. Auch Technik und Wissen über Tiere sind wichtig. Zwei Naturfotografen gewähren Einblicke.

Lichtenstein.

Die Naturschutzstation Rödlitz lädt am Freitagabend zu einer Veranstaltung ein, die nicht nur Naturfreunde, sondern auch Hobbyfotografen ansprechen soll. Tobias Rietzsch, Zootierpflegermeister, Wildtierexperte und Hobbyfotograf, wird zusammen mit Presse- und Naturfotograf Markus Pfeifer anhand unterschiedlicher Tierfotos davon berichten, worauf es auf der Jagd nach besonderen Motiven ankommt. Dabei geht es um Eichhörnchen im Garten, einen Storch im Mond und das Weiße Reh genauso wie um giftige Dschungelbewohner in Panama oder Eissturmvögel auf Island. Auch die genutzte Fototechnik wird thematisiert. Der Vortrag in der Naturschutzstation am Kärrnerweg 39D in Rödlitz beginnt am Freitag, 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. (mpf)

11:18 Uhr
2 min.
Miniiwelt in Lichtenstein: Maskottchen und Blaulicht-Gäste sollen einen guten Endspurt einläuten
Im September ist in der Miniwelt in Lichtenstein viel los. Nach einer bisher durchwachsenen Saison hoffen die Verantwortlichen auf viele Besucher.
Markus Pfeifer
15:00 Uhr
2 min.
Rekordverdächtig: Meldeliste für Sachsens härtesten Marathon im Erzgebirge knackt die 1300
Bahnradsportler und Weltmeister Joachim Eilers gibt am Sonnabend in Eibenstock beim 30. Drei-Talsperren-Marathon den Startschuss.
Der 30. Drei-Talsperren-Marathon in Eibenstock wird einzigartig. So viel steht schon kurz vor dem Großereignis für Läufer und Radfahrer am kommenden Sonnabend fest. Genauso wie der Ehrengast.
Anna Neef
12.08.2025
1 min.
Nächtliche Insektenjäger werden bei der Fledermausnacht in Rödlitz vorgestellt
Fledermäuse verfügen über beachtliche Zähne, mit denen sie Insekten wie Mücken fressen.
Zur Fledermausnacht werden die besonderen Tiere dank Spezialtechnik zu hören sein. Ein Experte will sie sogar fangen und zeigen.
Markus Pfeifer
11:45 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
15:00 Uhr
2 min.
Schwarz-Oranger Rauch und Fan-Gesänge: Vogtland Rebels füllen die Treuener Luft mit Leidenschaft
Die Rebels klatschen hier nach dem Spielende mit ihren Fans ab. Tim Peterfi (links) führt die Gruppe an.
Die Vogtland Rebels feierten am Sonntag einen emotionalen Saisonabschluss mit Platz 2 in der Verbandsliga Mitteldeutschland. Wieso die Partie gegen die Erzgebirge Miners nur noch als Freundschaftsspiel ausgetragen wurde.
Laura-Louis Freimann
Mehr Artikel