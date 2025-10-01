Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zum 25. Todestag Patrick Thürmers hatte es in Hohenstein-Ernstthal 2024 eine Demo gegeben.
Zum 25. Todestag Patrick Thürmers hatte es in Hohenstein-Ernstthal 2024 eine Demo gegeben. Bild: Markus Pfeifer
Zum 25. Todestag Patrick Thürmers hatte es in Hohenstein-Ernstthal 2024 eine Demo gegeben.
Zum 25. Todestag Patrick Thürmers hatte es in Hohenstein-Ernstthal 2024 eine Demo gegeben. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Neonazi-Opfer: Diesmal keine Demo für Patrick Thürmer
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erinnert wird trotzdem an den jungen Punker, der vor 26 Jahren in Oberlungwitz tödlich verletzt wurde.

2024 hatte es am 3. Oktober in Hohenstein-Ernstthal Aufregung gegeben: Erstmals hatten junge Neonazis versucht, die Demonstration zum Gedenken an den 1999 von ihren Gesinnungsgenossen ermordeten Patrick Thürmer mit einer Gegendemo zu stören. Anlässlich des Todestages findet am Donnerstag, 2. Oktober, in Oberlungwitz am Ort des Überfalls auf...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.09.2025
2 min.
„Langer Donnerstag“ und „Lungscher Loungeabend“ gehen in die letzte Runde
Der „Lange Donnerstag“ steigt diesmal wieder auf der Westseite des Hohensteiner Altmarktes.
Gemütliches Beisammen ist in den Nachbarstädten Hohenstein-Ernstthal und Oberlungwitz mittlerweile Tradition. Am Donnerstag und Freitag locken wieder Livemusik und Leckeres.
Markus Pfeifer
03.10.2025
3 min.
Thronwechsel in Luxemburg - Guillaume wird neuer Großherzog
Nach 25 Jahren bekommt Luxemburg einen neuen Großherzog: Guillaume. (Archivbild)
Nach 25 Jahren gibt es an der Spitze des Luxemburger Großherzogtums einen Wechsel. Es ist nicht nur für die Royals ein historischer Tag.
17.09.2025
2 min.
Musik von Sigfrid Karg-Elert und Louis Vierne bei der „Nacht der offenen Kirchen“ in Westsachsen
In St. Trinitatis (rechts) und St. Christophori (links hinten) erklingen die Orgeln.
Bei der „Nacht der offenen Kirchen“ wird am Samstag ein umfangreiches Programm geboten. Welche Kirchen rund um Hohenstein-Ernstthal sind dabei?
Cristina Zehrfeld
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
Mehr Artikel