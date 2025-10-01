Neonazi-Opfer: Diesmal keine Demo für Patrick Thürmer

Hohenstein-Ernstthal
Erinnert wird trotzdem an den jungen Punker, der vor 26 Jahren in Oberlungwitz tödlich verletzt wurde.
2024 hatte es am 3. Oktober in Hohenstein-Ernstthal Aufregung gegeben: Erstmals hatten junge Neonazis versucht, die Demonstration zum Gedenken an den 1999 von ihren Gesinnungsgenossen ermordeten Patrick Thürmer mit einer Gegendemo zu stören. Anlässlich des Todestages findet am Donnerstag, 2. Oktober, in Oberlungwitz am Ort des Überfalls auf...
