Nette Geste oder Fehltritt? Bürgermeister aus Westsachsen verleiht Ehrenpokal an eigene Mutter

Der Ehrenpokal des Bürgermeisters geht in Callenberg normalerweise an verdienstvolle Ehrenamtler. Dieses Mal zeichnet der Bürgermeister damit seine Mutter aus. Wie kommt das im Dorf an?

Daniel Röthig, CDU-Bürgermeister von Callenberg, war beim Frühjahrsempfang nicht nur in Meckerlaune, als er über die Landespolitik schimpfte, sondern am Ende auch ausgesprochen nett, ganz besonders zu seiner Mutter. Denn sie war nicht nur genau wie die ganze Familie beim Empfang in der Turnhalle im Ortsteil Langenberg dabei, sondern stand nach...