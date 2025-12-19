MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zum Neujahrsspringen von 1969 (im Bild Dietmar Geipel) hat Danny Kirch recherchiert.
Zum Neujahrsspringen von 1969 (im Bild Dietmar Geipel) hat Danny Kirch recherchiert. Bild: Archiv Danny Kirch
Zum Neujahrsspringen von 1969 (im Bild Dietmar Geipel) hat Danny Kirch recherchiert.
Zum Neujahrsspringen von 1969 (im Bild Dietmar Geipel) hat Danny Kirch recherchiert. Bild: Archiv Danny Kirch
Hohenstein-Ernstthal
Neue Exponate im Schanzenmuseum Langenchursdorf
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zu Weihnachten besteht erneut die seltene Gelegenheit, sich über die Geschichte der Schanze im Hellmannsgrund zu informieren.

Zu den Weihnachtsfeiertagen am 25. und 26. Dezember öffnet das kleine Schanzenmuseum in Langenchursdorf erneut seine Pforten. Museumschef Danny Neukirch hat Neues zu bieten: Er hat zum Neujahrsspringen von 1969 auf der Hellmannsgrund-Schanze recherchiert und tatsächlich den damaligen Pokalgewinner ausfindig gemacht, der in Klingenthal wohnt....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.09.2025
1 min.
Schanzenmuseum öffnet am Freitag
Danny Neukirch hat sich in Langenchursdorf seinen Traum vom Museum erfüllt.
Die Ausstellung zur Skisprunggeschichte ist nur selten zu sehen.
Bernd Appel
18:00 Uhr
3 min.
Besondere Sammelaktion zaubert jungen Patienten in Krankenhaus im Erzgebirge ein Lächeln ins Gesicht
Azbui Clemens Schmidt (20) lässt Greta Teich (7) ein Geschenk in ihrem Krankenzimmer in Aue aussuchen.
Auszubildende sind jetzt in Aue als besondere Wichtel unterwegs gewesen. Mit einer einfachen wie praktischen Idee sorgten sie für leuchtende Augen bei Kindern im Helios-Klinikum.
Lara Lässig
18:00 Uhr
4 min.
Erbgericht Satzung: Auf dem Erzgebirgskamm endet eine Ära – aber nicht so ganz
Die Gesichter des Erbgerichts: Peter Meier und Uwe Günther (v. l.). Jahrzehnte haben sie gemeinsam die Satzunger Lokalität betrieben.
Peter Meier und Uwe Günther sind das Gesicht des Erbgerichts. Jahrzehnte führten sie das Haus gemeinsam – bis zu einem schweren Schicksalsschlag. Nun ist Schluss. Was heißt das für den Gasthof?
Thomas Wittig
18.12.2025
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
18.12.2025
3 min.
Derselbe Spannstahl wie bei der Dresdner Carolabrücke: Westlicher Strang der Agra-Brücke bei Leipzig bald komplett dicht
Die Agra-Brücke bei Leipzig ist ein Sorgenkind der Prüf-Ingenieure – doch für den Auto-Verkehr zwischen der größten und der drittgrößten Stadt im Freistaat überaus bedeutsam.
Über die marode Brücke in Markkleeberg verläuft die B 2 – und damit die wichtigste Anbindung von Sachsens größter Stadt an Chemnitz und Zwickau. Aber nicht mehr lange.
Frank Hommel
28.10.2025
1 min.
Schanzen-Museum in Langenchursdorf öffnet am Freitag
Danny Neukirch an den Resten der Sprungschanze mit Pokalen, die hier vergeben wurden.
Zum Reformationstag gibt es wieder einmal Gelegenheit zu einem Besuch in der besonderen Ausstellung.
Bernd Appel
Mehr Artikel