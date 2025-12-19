Neue Exponate im Schanzenmuseum Langenchursdorf

Hohenstein-Ernstthal
Zu Weihnachten besteht erneut die seltene Gelegenheit, sich über die Geschichte der Schanze im Hellmannsgrund zu informieren.
Zu den Weihnachtsfeiertagen am 25. und 26. Dezember öffnet das kleine Schanzenmuseum in Langenchursdorf erneut seine Pforten. Museumschef Danny Neukirch hat Neues zu bieten: Er hat zum Neujahrsspringen von 1969 auf der Hellmannsgrund-Schanze recherchiert und tatsächlich den damaligen Pokalgewinner ausfindig gemacht, der in Klingenthal wohnt....
