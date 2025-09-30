Neue Idee für das Lichtensteiner Stadtmuseum wird von Experten auf Machbarkeit geprüft

Der 100. Museumskaffeeklatsch in Lichtenstein fand am Sonntag im früheren Rathaus im Stadtteil Callnberg statt. Bürgermeister Jochen Fankhänel hat seine Ideen für das Gebäude vorgestellt.

Geschichte, Gegenwart und Zukunft von Gebäuden in Lichtenstein spielen eine Rolle, wenn der Museumskaffeeklatsch des Stadtmuseums einlädt. Seit 1998 gibt es ihn und zur 100. Auflage am Sonntag gab es einen besonderen Inhalt. Nachdem schon im Vorfeld zu hören war, dass das frühere Callnberger Rathaus an der Poststraße zum Museumsdomizil werden...