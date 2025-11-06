Neue Pizzeria in alter Fleischerei: „Da Robin“ eröffnet in Gersdorf

Hohenstein-Ernstthal
In der ehemaligen Fleischerei Schulze in Gersdorf hat der Inhaber des nur knapp einen Kilometer entfernten „Grünen Tals“ die Pizzeria „Da Robin“ eröffnet. Was bedeutet das für den Brauereigasthof?
In der einstigen Fleischerei Schulze in Gersdorf ist wieder Leben eingezogen. Dort wo früher Fleisch und Wurst über die Theke gereicht wurden, hat jetzt die Pizzeria „Da Robin“ eröffnet. Der Inhaber ist der aus Indien stammende Dilnaj Singh. In Gersdorf ist der Gastronom kein Unbekannter. Seit 2014 betreibt er im Ort die Gaststätte im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.