MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Vom Lammgericht bis zum Schnitzel: Indischer Gastronom eröffnet Restaurant in Glauchauer Hotel

Der Inhaber des Restaurants „Prima Pizza“, Lakhbir Singh, präsentiert eine Pizza „Hawaii“ und eine vegetarische Pizza.
Der Inhaber des Restaurants „Prima Pizza“, Lakhbir Singh, präsentiert eine Pizza „Hawaii“ und eine vegetarische Pizza. Bild: Andreas Kretschel
Das Restaurant hat 70 Plätze. Im Sommer kommt noch ein Biergarten hinzu.
Das Restaurant hat 70 Plätze. Im Sommer kommt noch ein Biergarten hinzu. Bild: Andreas Kretschel
Das einstige Hotel „Wettiner Hof“ hat im Jahr 2015 die Kette „Meister Bär“ übernommen.
Das einstige Hotel „Wettiner Hof“ hat im Jahr 2015 die Kette „Meister Bär“ übernommen. Bild: Andreas Kretschel
Der Inhaber des Restaurants „Prima Pizza“, Lakhbir Singh, präsentiert eine Pizza „Hawaii“ und eine vegetarische Pizza.
Der Inhaber des Restaurants „Prima Pizza“, Lakhbir Singh, präsentiert eine Pizza „Hawaii“ und eine vegetarische Pizza. Bild: Andreas Kretschel
Das Restaurant hat 70 Plätze. Im Sommer kommt noch ein Biergarten hinzu.
Das Restaurant hat 70 Plätze. Im Sommer kommt noch ein Biergarten hinzu. Bild: Andreas Kretschel
Das einstige Hotel „Wettiner Hof“ hat im Jahr 2015 die Kette „Meister Bär“ übernommen.
Das einstige Hotel „Wettiner Hof“ hat im Jahr 2015 die Kette „Meister Bär“ übernommen. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Vom Lammgericht bis zum Schnitzel: Indischer Gastronom eröffnet Restaurant in Glauchauer Hotel
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein paar Jahre stand das Restaurant im Hotel an der Wettiner Straße in Glauchau leer. Jetzt ist es wiedereröffnet worden. Und der Pächter ist kein Unbekannter.

Die Gastronomieszene in Glauchau ist um ein Restaurant reicher geworden. Nachdem vor gut einem Jahr das Gasthaus „Grüner Baum“ schloss und mit dem griechischen Restaurant „Meteora“ in die alte Gerichtsschänke am Schlossplatz wieder Leben einzog, wird nun auch die Gaststätte im Meister Bär-Hotel „Wettiner Hof“ wieder betrieben.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.11.2025
4 min.
Neue Pizzeria in alter Fleischerei: „Da Robin“ eröffnet in Gersdorf
Inhaber Dilnaj Singh hat sich mit der Pizzeria „Da Robin“ ein zweites Standbein geschaffen.
In der ehemaligen Fleischerei Schulze in Gersdorf hat der Inhaber des nur knapp einen Kilometer entfernten „Grünen Tals“ die Pizzeria „Da Robin“ eröffnet. Was bedeutet das für den Brauereigasthof?
Cristina Zehrfeld
19:21 Uhr
2 min.
EU: Dänemark könnte im Grönland-Ernstfall Beistand verlangen
Nach langem Schweigen positioniert sich die EU: Im Ernstfall könnte Dänemark im Kampf um Grönland Unterstützung der EU-Partner verlangen. (Archivbild)
US-Präsident Donald Trump will das zu Dänemark gehörende Grönland unter die Kontrolle der Vereinigten Staaten bringen - möglicherweise auch gegen den Willen der Dänen. Nun stellt die EU etwas klar.
19.12.2025
3 min.
Das ist der neue Betreiber des Restaurants am Chemnitzer Johannisplatz
Emirjon Ndrepepaj will im „Poseidon“ am Johannisplatz griechische Küche anbieten.
Nach Pasta und Pizza kommen Souflaki und Bifteki. Der neue Betreiber wartet nur noch auf die Möbel. Direkt nach dem Jahresstart will er mit dem „Poseidon“ loslegen. Es wird sein viertes Restaurant.
Christian Mathea
19:32 Uhr
2 min.
Rückschlag für Aktivisten Chalil im Kampf gegen Abschiebung
Nach seiner Freilassung aus der Abschiebehaft will Chalil nun die US-Regierung zur Verantwortung ziehen. (Archivbild)
Die Festnahme von Machmud Chalil nach Uni-Protesten in den USA gegen den Gaza-Krieg sorgte für viel Aufsehen. Seine Freilassung nach Monaten Abschiebehaft wird nun von einem Gericht in Frage gestellt.
14.01.2026
4 min.
Dienstältester Heimleiter des Vogtlands verkauft sein Lebenswerk: Als „der Chef“ anfing, kostete ein Heimplatz 105 Mark
Der Chef und die Frauen an seiner Seite. Frank Menzel, Beate Menzel (links) und Pflegedienstleiterin Cornelia Otto arbeiten seit Jahrzehnten eng und vertrauensvoll zusammen.
Frank Menzel war 1986 der jüngste Heimleiter im Bezirk Karl-Marx-Stadt. Damals waren Pflegeheime noch Feierabendheime, auch das in Reuth – „und damals waren die Leute zufriedener“.
Gerd Möckel
14.01.2026
4 min.
Plauener Tuning-Firma entwickelt neuen Motor für Simson-Mopeds: „Es fährt sich spürbar besser – und das auch noch legal“
ZT-Tuning-Geschäftsführer Jens Opitz mit dem optimierten Zylinder eines Simson-Motors: „Mit der Freundin hinten drauf zügig den Berg hochfahren.“
Die Zweiräder aus DDR-Zeiten sind Kult bei Teenagern. Die vogtländische Firma ZT-Tuning bringt nun ein Antriebsaggregat auf den Markt, das die Fahrzeuge bei minimalem Aufwand deutlich agiler macht.
Swen Uhlig
Mehr Artikel