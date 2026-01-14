Glauchau
Ein paar Jahre stand das Restaurant im Hotel an der Wettiner Straße in Glauchau leer. Jetzt ist es wiedereröffnet worden. Und der Pächter ist kein Unbekannter.
Die Gastronomieszene in Glauchau ist um ein Restaurant reicher geworden. Nachdem vor gut einem Jahr das Gasthaus „Grüner Baum“ schloss und mit dem griechischen Restaurant „Meteora“ in die alte Gerichtsschänke am Schlossplatz wieder Leben einzog, wird nun auch die Gaststätte im Meister Bär-Hotel „Wettiner Hof“ wieder betrieben.
