Neue Regelung am Stausee Oberwald wirft Fragen auf: Nutzung privater Stehpaddel ab sofort verboten

Das Stand-up-Paddling (SUP) oder auch Stehpaddeln hat sich am Stausee Oberwald in den vergangenen Jahren zu einer beliebten Wassersportart entwickelt. Jetzt ist weitgehend Schluss damit. Warum?

Der Stausee Oberwald wirbt auf seiner Internetseite mit den vielfältigen Angeboten auf dem Gelände. Neben dem Badebetrieb können Besucher sich auch mit Minigolf und Sommerrodelbahn die Zeit vertreiben. Bis zur letzten Saison hat auch eine neue Sportart den See erobert: Das Stand-up-Paddling (SUP) oder auch Stehpaddeln. Bei dieser Wassersportart...