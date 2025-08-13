Neue Veranstaltungsidee mit Riesengrill gewährt Einblick ins Oberlungwitzer Rogo-Tauscher-Areal

Da ein Mieter auch als Gastronom aktiv ist, gibt es am Freitag und Samstag eine neue Veranstaltung an besonderer Stelle in Oberlungwitz. Ideen für die Zukunft des Geländes werden auch vorgestellt.

Das riesige Rogo-Gebäude mit dem markanten Turm ist schon seit fast 100 Jahren ein Wahrzeichen von Oberlungwitz. Derzeit wird es sogar beleuchtet, und auf großen Plakaten ist zu sehen, wie es künftig in dem denkmalgeschützten Industriebau aussehen könnte. Im großen Gelände auf der Südseite wurde in den vergangenen Tagen etwas... Das riesige Rogo-Gebäude mit dem markanten Turm ist schon seit fast 100 Jahren ein Wahrzeichen von Oberlungwitz. Derzeit wird es sogar beleuchtet, und auf großen Plakaten ist zu sehen, wie es künftig in dem denkmalgeschützten Industriebau aussehen könnte. Im großen Gelände auf der Südseite wurde in den vergangenen Tagen etwas...