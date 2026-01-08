Neuer Versuch: Lichtenstein will altes Rathaus von Heinrichsort verkaufen

In Sachen Mindestgebot ist die Kommune ein bisschen runtergegangen. Doch was wäre in dem betagten Gebäude überhaupt möglich?

Auf der Lichtensteiner Homepage ist aktuell eine neue Ausschreibung zu finden: Die Stadt sucht wieder einmal Interessenten für das alte Rathaus des Ortsteils Heinrichsort. „Das Grundstück liegt zentral an der Prinz-Heinrich-Straße und verkehrsgünstig zwischen den Oberzentren Zwickau und Chemnitz. In geringer Entfernung sind die A 4 und die A...