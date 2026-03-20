MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Johanna Lommatzsch, Katrin Kuniß und Alexandra Klepzig (v. l.) im neu eröffneten „Lieblingscafé“: Das Eis wird von einem Anbieter aus Berlin bezogen.
Johanna Lommatzsch, Katrin Kuniß und Alexandra Klepzig (v. l.) im neu eröffneten „Lieblingscafé“: Das Eis wird von einem Anbieter aus Berlin bezogen. Foto: Andreas Kretschel
Johanna Lommatzsch, Katrin Kuniß und Alexandra Klepzig (v. l.) im neu eröffneten „Lieblingscafé“: Das Eis wird von einem Anbieter aus Berlin bezogen.
Johanna Lommatzsch, Katrin Kuniß und Alexandra Klepzig (v. l.) im neu eröffneten „Lieblingscafé“: Das Eis wird von einem Anbieter aus Berlin bezogen. Foto: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Neueröffnung in Lichtenstein: „Lieblingscafé“ startet in die Eis-Saison
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Frauen-Team will ab sofort die Kundschaft verwöhnen. Außer süßen Spezialitäten gibt es auch herzhafte Genüsse, deren Sortiment demnächst ausgebaut werden.

„Jeder Tag sollte mit Kaffee beginnen und mit Eiscreme enden“ – einen Blumengruß mit diesem Spruch hat Alexandra Klepzig zur Eröffnung ihres „Lieblingscafés“ im Lichtensteiner Schlosscenter bekommen. Am vergangenen Wochenende hatten sie und ihre soeben eingestellten Mitarbeiterinnen Johanna Lommatzsch (19) und Katrin Kuniß (60) schon...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:15 Uhr
2 min.
Trotz laufender Miete: Chemnitzer Bürgerservice an der Sachsen-Allee bleibt geschlossen
Nach einer missglückten Entscheidung sucht das Rathaus noch immer nach einer neuen Nutzung für die Räume. Doch das gestaltet sich schwierig.
Michael Müller
21.01.2026
4 min.
Lichtensteiner Eiscafé startet bald mit neuer Betreiberin und neuem Konzept
Alexandra Klepzig an ihrer Ladentür im Schlosscenter, Richtung Parkplatz: Auf dem vom Künstler Tasso geschaffenen Wandbild ist von jeher auch eine Eistüte zu sehen, was sich nun als prophetisch erweist.
Das Lokal im Schlosscenter wird momentan umgebaut. Eine Gewerbetreibende aus Lichtenstein hat hier viel vor und sieht großes Potenzial. Eine Hürde muss sie jedoch noch nehmen.
Bernd Appel
19.03.2026
7 min.
„Viel Geld ist viel Arbeit“ - Was passiert, wenn man im Lotto gewinnt?
Kerstin Waschke von Sachsenlotto berät Lottogewinner in der Glüxlounge.
Wenn man im Lotto gewinnt, bekommt man keinen Blumenstrauß und einen Koffer voller Bargeld. Man bekommt eine Quittung. Und dann? Tipps aus der Glüxlounge, was Lottogewinner vermeiden sollten.
Johanna Eisner
03.03.2026
3 min.
Kunsthandwerkermarkt in Lichtenstein: Luzifers Naturmode, französische Delikatessen und noch viel mehr
Schon der erste Lichtensteiner Kunsthandwerkermarkt 2024 fand großen Zuspruch, im Bild ein Blick in den Neubau des Palais’.
Auch diesmal veranstaltet der Kulturhof Zickra den ersten Markt des Jahres am und im Lichtensteiner Kulturpalais. Gute Bekannte sind ebenso vertreten wie neue Anbieter.
Bernd Appel
11:09 Uhr
2 min.
Schlag gegen Kinderpornografie und Betrug im Darknet
Neue Tools ermöglichten einen Schlag gegen ein Betrugs-Netzwerk im Darknet. (Symbolbild)
Jahrelang werten Ermittler akribisch Spuren aus, folgen verschleierten Pfaden im Darknet. Am Ende legen sie mehr als 373.000 kriminelle Seiten lahm. Die Verbrecher nutzten das Leid von Kindern aus.
19.03.2026
6 min.
Mutter stillt Kinder fast zu Tode
Die Eltern stehen wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen vor Gericht. Ihre Kinder sind heute schwerbehindert. Der Vater sagt: „Die Schuld liegt klar bei uns. Ich kann nicht in Worte fassen, was passiert ist.“
Eine junge Mutter aus Westsachsen ernährt sich vegan. Ihre Zwillinge bekommen 13 Monate lang nur Muttermilch, bis sie nur noch Haut und Knochen sind. Mit ihrem Weltbild und ihrem Glauben an einen angeblichen Wunderheiler bringen die Eltern ihre Söhne fast um.
Manuela Müller
Mehr Artikel