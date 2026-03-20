Neueröffnung in Lichtenstein: „Lieblingscafé“ startet in die Eis-Saison

Ein Frauen-Team will ab sofort die Kundschaft verwöhnen. Außer süßen Spezialitäten gibt es auch herzhafte Genüsse, deren Sortiment demnächst ausgebaut werden.

„Jeder Tag sollte mit Kaffee beginnen und mit Eiscreme enden“ – einen Blumengruß mit diesem Spruch hat Alexandra Klepzig zur Eröffnung ihres „Lieblingscafés“ im Lichtensteiner Schlosscenter bekommen. Am vergangenen Wochenende hatten sie und ihre soeben eingestellten Mitarbeiterinnen Johanna Lommatzsch (19) und Katrin Kuniß (60) schon...