Die Live-Band „HOT-Rock" gastiert im Oktober im „U-Boot".
Die Live-Band „HOT-Rock" gastiert im Oktober im „U-Boot". Bild: HOT Rock
Die Live-Band „HOT-Rock" gastiert im Oktober im „U-Boot".
Die Live-Band „HOT-Rock" gastiert im Oktober im „U-Boot". Bild: HOT Rock
Hohenstein-Ernstthal
Noch drei Live-Konzerte im Lichtensteiner „U-Boot“
Von Uta Pasler
Für die nächsten drei Live-Konzerte stehen die Bands fest.

Nach dem Open-Air vor wenigen Tagen stehen die Bands für die nächsten Live-Konzerte im Lichtensteiner Gartenlokal „U-Boot“ fest. Am 5. September spielt die Partyband „Mittendrin“, deren Repertoire von Café-Haus-Musik über Oldies, Schlager bis hin zu Pop und Rock reicht. Die Musiker sind keine Unbekannten im Lokal im Bergerpark. Sie...
