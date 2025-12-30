Oberlungwitz: B 173 nach Unfall mit Moped-Auto voll gesperrt

Um ein Haar wäre das umgekippte Fahrzeug im Lungwitzbach gelandet.

Am Dienstag gegen 17.15 Uhr hat es einen Unfall auf der B 173 (Hofer Straße) in Oberlungwitz gegeben. Ein Moped-Auto (45 km/h) kam bei schneeglatter Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Nur durch einen Stabgitterzaun und etwas Gebüsch wurde das Fahrzeug vor einer Landung im...