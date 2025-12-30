MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Feuerwehr sicherte das Moped-Auto vor dem weiteren Abrutschen in Richtung Bach.
Die Feuerwehr sicherte das Moped-Auto vor dem weiteren Abrutschen in Richtung Bach. Bild: Andreas Kretschel
Die Feuerwehr sicherte das Moped-Auto vor dem weiteren Abrutschen in Richtung Bach.
Die Feuerwehr sicherte das Moped-Auto vor dem weiteren Abrutschen in Richtung Bach. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Oberlungwitz: B 173 nach Unfall mit Moped-Auto voll gesperrt
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Um ein Haar wäre das umgekippte Fahrzeug im Lungwitzbach gelandet.

Am Dienstag gegen 17.15 Uhr hat es einen Unfall auf der B 173 (Hofer Straße) in Oberlungwitz gegeben. Ein Moped-Auto (45 km/h) kam bei schneeglatter Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Nur durch einen Stabgitterzaun und etwas Gebüsch wurde das Fahrzeug vor einer Landung im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:01 Uhr
2 min.
Das sind die beliebtesten Babynamen in Sachsen 2025
Welche Babynamen hierzulande 2025 besonders beliebt waren, steht nun fest. (Archiv)
Wie soll das Kind heißen? Werdende Eltern haben da durchaus die Qual der Wahl. Für diese Namen haben sich die Eltern im Freistaat dieses Jahr besonders häufig entschieden.
Patrick Hyslop
30.12.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge benennt Straße um – nach Hinweis von Schülern
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird umbenannt.
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird bald in Felix-Weiße-Straße umbenannt. Dem vorausgegangen ist ein Brief an den Oberbürgermeister. Was das nun für Anwohner und ansässige Firmen bedeutet.
Patrick Herrl
13:52 Uhr
1 min.
Auto stürzt bei Unfall im Erzgebirge ins Schwarzwasser
Ein Auto kam von der Straße ab und landete im Schwarzwasser.
In der sogenannten Wehrkurve kam eine Autofahrerin von der Fahrbahn ab. Ersthelfer und Rettungskräfte waren schnell vor Ort.
Niko Mutschmann
19:15 Uhr
5 min.
Moritz Jenkner über die Gründe für sein mögliches Karriereende: „Es gibt insgesamt zu wenig Interesse von den Firmen am Motorradrennsport“
Moritz Jenkner (links) – hier 2024 mit seinem Vater Steve (rechts) auf dem Sachsenring – wurde 2024 Vizemeister der Klasse Pro Superstock 1000. Für kommendes Jahr hat er aktuell kein Team gefunden.
Der 25-jährige Hohenstein-Ernstthaler hat für 2026 kein Team gefunden. Im Interview spricht er über die Rolle seines Vaters Steve, die Sponsorensuche und weshalb selbst ein Gaststart auf dem Sachsenring mit Schwierigkeiten verbunden ist.
Torsten Ewers
16.12.2025
1 min.
Auto rutscht in Rochlitz Hang hinunter: Polizei nennt weitere Details
Update
Feuerwehrleute sicherten das Fahrzeug vor dem weiteren Abrutschen.
Ein Auto rast unkontrolliert einen steilen Hang hinunter. Die Fahrt endet abrupt am Baum.
Alexander Christoph
19:10 Uhr
5 min.
Chaos vor Silvester: Zugverkehr durch Eurotunnel gestört
Die vorübergehende Sperrung des Eurotunnels dürfte vielen Menschen die Silvesterpläne durchkreuzt haben.
Kurz vor dem Jahreswechsel geht am Eurotunnel zeitweise nichts mehr. Reisende werden aufgerufen, ihre Pläne zu ändern. Doch das dürfte einen Tag vor Silvester nicht leicht werden.
Christoph Meyer und Valeria Nickel, dpa
Mehr Artikel