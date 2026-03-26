Oberlungwitz: Defektes Stromkabel löst großen Feuerwehr-Einsatz an der B 173 aus

Rund 40 Feuerwehrleute waren am Mittwochabend vor Ort. Bewohner mussten das Gebäude verlassen. Was zur Ursache bekannt ist.

Ein großes Aufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst hat am Mittwochabend zeitweise für eine Vollsperrung auf der B 173 in Oberlungwitz gesorgt. Die Helfer wurden gegen 18.30 Uhr alarmiert – zu einem ungewöhnlichen Einsatz. An einer Stromleitung, die wahrscheinlich nicht optimal isoliert war, gab es immer wieder einen Funkenschlag.