MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Die Feuerwehr war an der B 173 in Oberlungwitz im Einsatz.
Die Feuerwehr war an der B 173 in Oberlungwitz im Einsatz. Foto: Andreas Kretschel
Die Feuerwehr war an der B 173 in Oberlungwitz im Einsatz.
Die Feuerwehr war an der B 173 in Oberlungwitz im Einsatz. Foto: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Oberlungwitz: Defektes Stromkabel löst großen Feuerwehr-Einsatz an der B 173 aus
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rund 40 Feuerwehrleute waren am Mittwochabend vor Ort. Bewohner mussten das Gebäude verlassen. Was zur Ursache bekannt ist.

Ein großes Aufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst hat am Mittwochabend zeitweise für eine Vollsperrung auf der B 173 in Oberlungwitz gesorgt. Die Helfer wurden gegen 18.30 Uhr alarmiert – zu einem ungewöhnlichen Einsatz. An einer Stromleitung, die wahrscheinlich nicht optimal isoliert war, gab es immer wieder einen Funkenschlag.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:40 Uhr
2 min.
Der Wal-Flüsterer vom Ostseestrand
Robert Marc Lehmann geht auf Tuchfühlung mit einem gestrandeten Wal in der Ostsee.
Mit schwerem Gerät versuchen Helfer den vor Timmendorfer Strand festsitzenden Buckelwal zu befreien. Mittendrin Robert Marc Lehmann. Er sagt, das Tier sei motiviert. Aber Lehmann bremst die Erwartung.
26.03.2026
4 min.
Neunjähriger Plauener fertigt „Vater-und-Sohn“-Paare im Kleinformat: „Am liebsten hätte ich ein Original im Garten“
 5 Bilder
Über 40 Mini-Figuren hat Matti mit Holz, Kleber und Farbe hergestellt – hier im Jößnitzer Garten.
Vielerorts in der Plauener Innenstadt stehen Holzfiguren, die an Erich Ohsers „Vater-und-Sohn“-Bildergeschichten erinnern. Matti Söllner findet sie spitze – und hat ein ungewöhnliches Hobby daraus entwickelt.
Sabine Schott
10:13 Uhr
1 min.
Unfall auf B 173 in Oberlungwitz: Kia und Renault müssen abgeschleppt werden
Zwei Autos wurden bei einem Unfall in Oberlungwitz beschädigt.
Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 15.000 Euro. Was war der Grund für die Kollision am Dienstagmittag?
Holger Frenzel
21.03.2026
1 min.
Unfall mit Microcar in Oberlungwitz: Fahrer schwer verletzt
Das Microcar war nach einem Unfall auf der B 180 nicht mehr fahrbereit.
Zwei Autos sind am Freitagabend auf der B180 aufeinandergeprallt. Die Ursache ist laut Polizei noch ungeklärt.
Elsa Middeke
17:44 Uhr
2 min.
Merz lobt Klingbeil - und ermahnt indirekt Söder
Sagen, was geht: Dafür hat Kanzler Merz Sympathien.
Der CSU-Vorsitzende hat zu Beginn der Reformdebatte erstmal gesagt, was nicht geht. Dann hat der SPD-Chef präsentiert, was aus seiner Sicht geht. Jetzt sagt der Kanzler, wofür er mehr Sympathien hat.
26.03.2026
4 min.
Bestes Hotel in Sachsen: Holiday Check vergibt Gold an Köhlerhütte in Waschleithe
 4 Bilder
Sie haben allen Grund zur Freude: Das Team der „Köhlerhütte Fürstenbrunn“ ist Sachsens bestes Hotel und nun mit Gold dekoriert.
Sie ist das beste Hotel in Sachsen und liegt deutschlandweit auf Platz 18. Die „Köhlerhütte Fürstenbrunn“ in Waschleithe erhält von ihren Gästen beste Bewertungen. Doch woran liegt das?
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel