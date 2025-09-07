Oberlungwitz: E-Bike aus Keller gestohlen

Hohenstein-Ernstthal
Tatort ist ein Mehrfamilienhaus.
Am Wochenende ist in Oberlungwitz ein teures E-Bike gestohlen worden. Der Tatzeitraum liegt laut Polizei zwischen Freitag, 15 Uhr, und Samstag, 11 Uhr. Der oder die Täter drangen demnach gewaltsam in den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Robert-Koch-Straße ein. Aus diesem entwendeten sie ein E-Bike der Marke Haibike im Wert von 3.600 Euro....
