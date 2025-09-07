Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Wer Hinweise hat, kann sich an das Polizeirevier Glauchau wenden. Bild: Symbolbild/Marijan Murat/dpa
Hohenstein-Ernstthal
Oberlungwitz: E-Bike aus Keller gestohlen
Von Bernd Appel
Tatort ist ein Mehrfamilienhaus.

Am Wochenende ist in Oberlungwitz ein teures E-Bike gestohlen worden. Der Tatzeitraum liegt laut Polizei zwischen Freitag, 15 Uhr, und Samstag, 11 Uhr. Der oder die Täter drangen demnach gewaltsam in den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Robert-Koch-Straße ein. Aus diesem entwendeten sie ein E-Bike der Marke Haibike im Wert von 3.600 Euro....
