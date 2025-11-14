Oberlungwitz: Glascontainer mit verfassungswidrigen Symbolen beschmiert

Auch in Hohenstein-Ernstthal haben Unbekannte mit Farbe eine Fassade beschmiert.
An einem Glascontainer an der Robert-Koch-Straße in Oberlungwitz haben Unbekannte zwischen Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen unter anderem verfassungswidrige Symbole und Schriften angebracht. Diese seien offensichtlich dem Inhalt nach dem rechten Spektrum zuzuordnen, informiert die Polizei. Hinweise dazu werden unter der Telefonnummer 03763 640 entgegengenommen. Bereits zwischen Samstag und Mittwochnachmittag beschmierten Unbekannte eine Hauswand an der Friedrich-Engels-Straße in Hohenstein-Ernstthal. Auf zwei mal dreieinhalb Metern brachten sie zwei Buchstaben in blauer und brauner Farbe auf die Fassade auf und verursachten Sachschaden von etwa 2000 Euro. (jarn)