Kirche, Rogo-Tauscher-Areal und Sportgelände und angrenzende Areale gehören zum Fördergebiet.
Kirche, Rogo-Tauscher-Areal und Sportgelände und angrenzende Areale gehören zum Fördergebiet.
Hohenstein-Ernstthal
Oberlungwitz hofft auf 15 Millionen Euro
Von Markus Pfeifer
Einstimmig hat der Stadtrat ein Konzept beschlossen, mit dem nun ein Antrag auf Fördermittel gestartet werden kann. Doch die ganze Sache hat auch einen Haken.

Nachdem in Oberlungwitz mit dem Projekt „Industrie.Kultur.Mitte“ in den letzten Jahren Ideen für das Rogo-Tauscher-Areal und angrenzende Bereiche gesammelt werden konnten, sollen nun die nächsten Schritte folgen. Da es vor allem an alten Gebäuden viel zu tun gibt, kostet das viele Millionen. Doch die könnte es geben: Um 15 Millionen Euro...
