In Oberlungwitz wird der Weihnachtsmarkt am Wochenende wieder den Festplatz füllen.
In Oberlungwitz wird der Weihnachtsmarkt am Wochenende wieder den Festplatz füllen. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Oberlungwitz ist voll im Weihnachtsmodus und geht beim Glühweinpreis besondere Wege
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der „Lebendige Adventskalender“ kommt in der Strumpfstadt gut an. Mit dem Weihnachtsmarkt geht es nun weiter. Glühwein gibt es zu ganz unterschiedlichen Preisen.

Zwei Tage Weihnachtsmarkttrubel gibt es am Wochenende auf dem Festplatz in der Ortsmitte, wo Besucher an beiden Tagen ab 13 Uhr willkommen sind. Blasmusik, Auftritte der Kindergartenkinder und Weihnachtsmannbesuch jeweils von 14.30 bis 17 Uhr gibt es genauso wie etliche Buden mit festen und flüssigen Leckereien. Da Vereine, aber auch Händler mit...
