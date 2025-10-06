Oberlungwitz landet beim Städtewettbewerb auf dem Treppchen und bekommt viel Preisgeld

Im Mai hatten viele Oberlungwitzer in die Pedale getreten, als im Rahmen des Strumpffestes der Städtewettbewerb von Envia M und Mitgas zu Gast war.

Ein unerwarteter Geldsegen kommt nach Oberlungwitz. Denn beim diesjährigen Städtewettbewerb von Envia M und Mitgas, der am Wochenende endete, belegt die Strumpfstadt den zweiten Platz. Insgesamt rund 250 Kilometer wurden von Erwachsenen und Kindern erradelt, als der Wettbewerb im Mai im Rahmen des Strumpf- und Vereinsfestes zu Gast war.