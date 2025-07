Oberlungwitz/Lichtenstein: Vorm Moto-GP quellen Altkleider-Container über

Viele Behälter werden abgebaut, an den verbleibenden türmen sich Klamotten und Unrat. Der Oberlungwitzer Bürgermeister sieht bestimmte Stoßzeiten.

Ob in Oberlungwitz, in Lichtenstein oder in vielen anderen Orten der Region: An zahlreichen Container-Standorten türmen sich in diesen Tagen Säcke vor allem mit alten Textilien und abgetragenen Schuhen. Naheliegend ist ein Zusammenhang mit dem Abbau zahlreicher Altkleider-Container, etwa durch die DRK-Verbände. Laut dem Oberlungwitzer...