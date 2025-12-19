MENÜ
Dieser Albino-Bergmolch hat eine Pigmentstörung. Doch er hebt sich nicht nur durch die auffallende Farbe deutlich von seinen Artgenossen ab.
Dieser Albino-Bergmolch hat eine Pigmentstörung. Doch er hebt sich nicht nur durch die auffallende Farbe deutlich von seinen Artgenossen ab. Bild: Andreas Kretschel
Kerstin Kynast füttert Lotl mit Mückenlarven.
Kerstin Kynast füttert Lotl mit Mückenlarven. Bild: Andreas Kretschel
Der Albino-Bergmolch hält sich auch im Aquarium immer unter Wasser auf.
Der Albino-Bergmolch hält sich auch im Aquarium immer unter Wasser auf. Bild: Andreas Kretschel
Vom Frühjahr bis zum ersten Frost lebt Lotl im kleinsten Teich auf dem Grundstück von Frank Kynast.
Vom Frühjahr bis zum ersten Frost lebt Lotl im kleinsten Teich auf dem Grundstück von Frank Kynast. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Oberlungwitz: „Lotl“ ist nicht der einzige Albino-Molch Deutschlands - aber allemal eine Rarität
Von Cristina Zehrfeld
Seit vier Jahren lässt ein Oberlungwitzer Ehepaar ein außergewöhnliches Tier im Aquarium überwintern. Ist die Sorge, dass es in der Natur nicht überlebt, berechtigt?

Das Aquarium von Frank und Kerstin Kynast ist seit vier Jahren das Refugium für ein ausgesprochen seltenes Tier. „Lotl“ sieht aus wie ein Exot. Doch es ist eine heimische Art. Ein Bergmolch. Allerdings unterscheidet sich Lotl auffallend von seinen Artgenossen, denn er ist ein Albino, sprich: Er hat eine Pigmentstörung. Doch sein...
