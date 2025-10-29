Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Marcel Berwing aus Wilkau-Haßlau (hier im Oberlungwitzer Gehege von Sandy Pfefferkorn) hat im Mai drei verwaiste, junge Waschbären in Obhut genommen.
Marcel Berwing aus Wilkau-Haßlau (hier im Oberlungwitzer Gehege von Sandy Pfefferkorn) hat im Mai drei verwaiste, junge Waschbären in Obhut genommen. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Rettung verboten? – Oberlungwitzerin unterstützt Mann aus Wilkau-Haßlau beim Kampf um ein Waschbär-Gehege
Von Cristina Zehrfeld
Drei verwaiste Waschbären und kein Platz im Gehege: Eine Oberlungwitzerin unterstützt einen Wilkau-Haßlauer bei seinem Kampf um eine Genehmigung zur Haltung der Tiere.

Im Hof von Sandy Pfefferkorn (Oberlungwitz) sieht es ein bisschen aus wie im Zoo. Ein professionelles Gehege ist hier aufgebaut. Es ist naturnah gestaltet. Starke Äste, Holzhütten, ein Wasserbassin. Aber: Auf den ersten Blick keine Tiere. Sobald sich allerdings Menschen nähern, kommt Leben in die Bude. Waschbären kommen aus allen Winkeln...
