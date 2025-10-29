Rettung verboten? – Oberlungwitzerin unterstützt Mann aus Wilkau-Haßlau beim Kampf um ein Waschbär-Gehege

Drei verwaiste Waschbären und kein Platz im Gehege: Eine Oberlungwitzerin unterstützt einen Wilkau-Haßlauer bei seinem Kampf um eine Genehmigung zur Haltung der Tiere.

Im Hof von Sandy Pfefferkorn (Oberlungwitz) sieht es ein bisschen aus wie im Zoo. Ein professionelles Gehege ist hier aufgebaut. Es ist naturnah gestaltet. Starke Äste, Holzhütten, ein Wasserbassin. Aber: Auf den ersten Blick keine Tiere. Sobald sich allerdings Menschen nähern, kommt Leben in die Bude. Waschbären kommen aus allen Winkeln...