Geimpft, kastriert, gechipt und in sicherer Verwahrung: Bei der Genehmigung für Waschbär-Gehege agieren Landkreise unterschiedlich.
Stefanie und Benny Riech aus Neukirchen haben seit Mai letzten Jahres zwei Waschbären. Und sie haben die Genehmigung des Landratsamtes.
In Oberlungwitz befindet sich das einzige genehmigte Waschbär-Gehege Westsachsens. Doch es ist voll belegt.
Stefanie und Benny Riech aus Neukirchen haben seit Mai letzten Jahres zwei Waschbären. Und sie haben die Genehmigung des Landratsamtes.
In Oberlungwitz befindet sich das einzige genehmigte Waschbär-Gehege Westsachsens. Doch es ist voll belegt.
Hohenstein-Ernstthal
Waschbär-Gehege: Unnachgiebigkeit in Westsachsen - Pragmatismus im Erzgebirge
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Seit über einem halben Jahr kämpft ein Westsachse um die Genehmigung für ein Waschbär-Gehege. Zwei Erzgebirger können darüber nur verwundert den Kopf schütteln, denn bei ihnen ging es ruck-zuck.

Die Rechtslage in der Region wirkt verworren: In Oberlungwitz betreibt Sandy Pfefferkorn das derzeit einzige genehmigte Waschbären-Gehege Westsachsens. Sie lebt mit der ständigen Befürchtung, dass ihr die Genehmigung wieder entzogen werden könnte. Nur wenige Kilometer weiter, in Wilkau-Haßlau, kämpft Marcel Berwing seit einem halbem Jahr...
