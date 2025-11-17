Wie ein Krimi: Warum ein Tierfreund in Westsachsen drei Waschbären an einem geheimen Ort versteckt

Seit Mai versucht Marcel Berwing die Genehmigung für ein Waschbär-Gehege zu erwirken. Bislang gibt es davon nur ein einziges in Westsachsen: in Oberlungwitz. Wie stehen die Chancen?

Ein geheim gehaltener Fototermin. Drei Protagonisten, die aus ihrem Versteck zum vereinbarten Treffpunkt mitgebracht werden. Und ein Mann, der um das Leben seiner Schützlinge fürchtet. - Das alles klingt nach bester Krimikost. Doch es geht nicht um eine Story à la Agatha Christie, sondern um die ganz reale Auseinandersetzung um die Genehmigung...