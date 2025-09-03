Oberlungwitz muss große Ausgaben stemmen: 4 Millionen Euro für die Feuerwehr

Hohenstein-Ernstthal
In den letzten Sitzungen haben die Oberlungwitzer Stadträte zwei teure Vorhaben auf den Weg gebracht. Beim Gerätehaus gibt es ein kompliziertes Verfahren und ein Fragezeichen.
Ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug hat nicht nur so viele Buchstaben, dass beim Spiel Galgenraten zum Geheimtipp werden könnte. Das merkte der Oberlungwitzer Bürgermeister Thomas Hetzel (parteilos) am Dienstagabend in der Stadtratssitzung an, bevor das Gremium über einen ordentlichen Batzen Geld entscheiden musste. Denn so ein Fahrzeug ist...
