Oberlungwitz: Radfahrer schwer verletzt

Der Mann stürzte am Sonntagvormittag offenbar ohne Beteiligung Dritter.

Ein Radfahrer ist am Sonntag, gegen 11.15 Uhr, in Oberlungwitz gestürzt und hat sich daraufhin schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei zu dem Unfall mitteilt, befuhr der 67-Jährige die Limbacher Straße in Fahrtrichtung der Hofer Straße. Aufgrund eines „medizinischen Notfalls“ sei der Mann von der Fahrbahn abgekommen und in der...