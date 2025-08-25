Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Unfall ereignete sich auf der Limbacher Straße. Bild: Symbolbild/Benjamin Nolte
Der Unfall ereignete sich auf der Limbacher Straße. Bild: Symbolbild/Benjamin Nolte
Hohenstein-Ernstthal
Oberlungwitz: Radfahrer schwer verletzt
Redakteur
Von Bernd Appel
Der Mann stürzte am Sonntagvormittag offenbar ohne Beteiligung Dritter.

Ein Radfahrer ist am Sonntag, gegen 11.15 Uhr, in Oberlungwitz gestürzt und hat sich daraufhin schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei zu dem Unfall mitteilt, befuhr der 67-Jährige die Limbacher Straße in Fahrtrichtung der Hofer Straße. Aufgrund eines „medizinischen Notfalls“ sei der Mann von der Fahrbahn abgekommen und in der...
