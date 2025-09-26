Oberlungwitzer Festplatz erwartet Riesenansturm von Dirndl- und Lederhosenfans

In der Oberlungwitzer Ortsmitte steht auf dem Festplatz wieder ein Festzelt, das sogar jenes vom Stadtjubiläum übertrumpft. Trotzdem waren die Karten für das „Croctoberfest“ nur schwer zu haben.

Zwei Abende mit vollem Riesenfestzelt stehen in Oberlungwitz vor der Tür. Denn die Partymacher von den „Ridin´ Crocs“ können nur mit zwei ihrer legendären „Croctoberfeste“ die Nachfrage erfüllen. Am Freitagabend sind vor allem Firmen und Vereine zu Gast. Am Samstag kommen dann über 1000 Gäste zur längst ausverkauften 9. Auflage des... Zwei Abende mit vollem Riesenfestzelt stehen in Oberlungwitz vor der Tür. Denn die Partymacher von den „Ridin´ Crocs“ können nur mit zwei ihrer legendären „Croctoberfeste“ die Nachfrage erfüllen. Am Freitagabend sind vor allem Firmen und Vereine zu Gast. Am Samstag kommen dann über 1000 Gäste zur längst ausverkauften 9. Auflage des...