Matthias Beyer hat kürzlich einem 130 Jahre alten Schlitten für die Heimatstube bekommen.
Matthias Beyer hat kürzlich einem 130 Jahre alten Schlitten für die Heimatstube bekommen. Bild: Markus Pfeifer
Matthias Beyer hat kürzlich einem 130 Jahre alten Schlitten für die Heimatstube bekommen.
Matthias Beyer hat kürzlich einem 130 Jahre alten Schlitten für die Heimatstube bekommen. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Oberlungwitzer Heimatstube öffnet zum letzten Mal vor der Winterpause
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Ende einer guten Saison hoffen die Verantwortlichen der Heimatstube noch einmal auf viele Gäste. In der Vorweihnachtszeit ist eine Premiere geplant.

Knapp 850 Besucher kamen in den Sommermonaten in die Oberlungwitzerer Heimatstube im Werk IV des Rogo-Tauscher-Areals, wo jeweils 14-tägig an Sonntagen mehrere tausend Exponate aus der Heimat- und Industriegeschichte zu sehen sind. „Es war natürlich wechselhaft, aber insgesamt sind wir zufrieden“, sagt Matthias Beyer, Vorsitzender des...
