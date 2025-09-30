Oberlungwitzer Kita „Tausendfüßler“ mit neuem Hüttendorf, aber auch Sorgen

Hohenstein-Ernstthal
Für 17.000 Euro wurden auf dem Kita-Gelände Holzhäuschen gebaut, die sich die Kinder seit Jahren gewünscht hatten. Doch die Zahl der Kinder geht zurück.
Gleich fünf kleine Holzhäuser wurden im Garten der Kita „Tausendfüßler“ in Oberlungwitz eingeweiht. In ihnen können die Kinder nun lesen, spielen oder sich verstecken. Denn Letzteres machen sie offenbar gern, was auch ein Grund für das Projekt war. Vor einigen Jahren wurden Kita-Kinder gefragt, was sie sich wünschen. „Da wollten sie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.