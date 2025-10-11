Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Gegen 15 Uhr sperrte die Polizei den Anton-Günther-Weg in Hohenstein-Ernstthal.
Gegen 15 Uhr sperrte die Polizei den Anton-Günther-Weg in Hohenstein-Ernstthal. Bild: Andreas Kretschel
Gegen 15 Uhr sperrte die Polizei den Anton-Günther-Weg in Hohenstein-Ernstthal. Bild: Andreas Kretschel
Gegen 15 Uhr sperrte die Polizei den Anton-Günther-Weg in Hohenstein-Ernstthal. Bild: Andreas Kretschel
Update
Hohenstein-Ernstthal
Ominöses Metallstück in Hohenstein-Ernstthal noch nicht identifiziert
Von Uta Pasler
Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat das Objekt mitgenommen und untersucht es weiter. Die Straße ist aber wieder frei.

Noch ist unklar, was für ein Metallstück am Samstag in Hohenstein-Ernstthal gefunden worden war. Gegen 15 Uhr hatte die Polizei den durchs Erholungsgebiet Pfaffenberg führenden Anton-Günther-Weg gesperrt. Nach Informationen aus dem Lagezentrum der Zwickauer Polizei war ein Metallstück gefunden worden, das einer Weltkriegsgranate ähnelte....
