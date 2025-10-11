Ominöses Metallstück in Hohenstein-Ernstthal noch nicht identifiziert

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat das Objekt mitgenommen und untersucht es weiter. Die Straße ist aber wieder frei.

Noch ist unklar, was für ein Metallstück am Samstag in Hohenstein-Ernstthal gefunden worden war. Gegen 15 Uhr hatte die Polizei den durchs Erholungsgebiet Pfaffenberg führenden Anton-Günther-Weg gesperrt. Nach Informationen aus dem Lagezentrum der Zwickauer Polizei war ein Metallstück gefunden worden, das einer Weltkriegsgranate ähnelte....