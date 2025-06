Opel überschlägt sich bei Lichtenstein, als Fahrer einem Reh ausweicht

Der Wildunfall ereignete sich am Dienstagabend auf der S 256. In Bernsdorf stürzte in der Nacht ein Mopedfahrer.

Lichtenstein, Bernsdorf.

Auf der Lichtensteiner Straße/S 256 in Richtung Lichtenstein ist am Dienstag gegen 21.45 Uhr ein 41-Jähriger mit einem Opel einem Reh ausgewichen, das plötzlich die Fahrbahn querte. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 41-Jährige wurde laut Polizei zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Schaden von etwa 7000 Euro. Auf der Hauptstraße in Bernsdorf stürzte am Mittwoch kurz nach Mitternacht ein aus Richtung B 173 kommender 24-jähriger Mopedfahrer, nachdem er in einer Kurve vermutlich wegen eines Steins ins Straucheln gekommen war. Seine Verletzungen wurden im Krankenhaus ambulant behandelt, teilte die Polizei mit. Der Sachschaden am Moped belaufe sich auf etwa 400 Euro. (mib)