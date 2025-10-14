Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Brüder Markus und Pascal Kaufmann sind am Freitag in der Christophori-Kirche zu Gast.
Die Brüder Markus und Pascal Kaufmann sind am Freitag in der Christophori-Kirche zu Gast.
Hohenstein-Ernstthal
Orgelherbst: Musik aus dem hohen Norden in St. Christophori Hohenstein-Ernstthal
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Markus und Pascal Kaufmann spielen Werke von Edvard Grieg, Jean Sibelius und Carl Nielsen.

Orgelmusik nordischer Komponisten ist am Freitag in der St.-Christophori-Kirche (Hinrich-Wichern-Straße 4) in Hohenstein-Ernstthal zu erleben. Innerhalb des Orgelherbstes sind Markus und Pascal Kaufmann unter dem Motto „vierhändig und vierfüßig in den hohen Norden“ zu Gast. Auf der 100 Jahre alten Jehmlich-Orgel spielen sie neben Werken...
