Orgelherbst: Musik aus dem hohen Norden in St. Christophori Hohenstein-Ernstthal

Hohenstein-Ernstthal
Markus und Pascal Kaufmann spielen Werke von Edvard Grieg, Jean Sibelius und Carl Nielsen.
Orgelmusik nordischer Komponisten ist am Freitag in der St.-Christophori-Kirche (Hinrich-Wichern-Straße 4) in Hohenstein-Ernstthal zu erleben. Innerhalb des Orgelherbstes sind Markus und Pascal Kaufmann unter dem Motto „vierhändig und vierfüßig in den hohen Norden“ zu Gast. Auf der 100 Jahre alten Jehmlich-Orgel spielen sie neben Werken...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.