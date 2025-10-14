Orgelherbst: Musik aus dem hohen Norden in St. Christophori Hohenstein-Ernstthal

Markus und Pascal Kaufmann spielen Werke von Edvard Grieg, Jean Sibelius und Carl Nielsen.

Orgelmusik nordischer Komponisten ist am Freitag in der St.-Christophori-Kirche (Hinrich-Wichern-Straße 4) in Hohenstein-Ernstthal zu erleben. Innerhalb des Orgelherbstes sind Markus und Pascal Kaufmann unter dem Motto „vierhändig und vierfüßig in den hohen Norden“ zu Gast. Auf der 100 Jahre alten Jehmlich-Orgel spielen sie neben Werken...