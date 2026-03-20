Oster-Einkehr steht auf der Kippe: Wann öffnet das Berggasthaus in Hohenstein-Ernstthal?

Seit 2023 wird das Berggasthaus auf dem Pfaffenberg umfassend saniert. Ursprünglich war von einer Fertigstellung Ende 2025 die Rede. Zuletzt hieß es, dass zu Ostern eröffnet wird. Bleibt es dabei?

Die Sanierung des Berggasthauses auf dem Pfaffenberg in Hohenstein-Ernstthal befindet sich laut Oberbürgermeister Lars Kluge „auf der Zielgeraden“. Zu den letzten Arbeiten gehören gerade die Verlegung des Parketts im Gastraum und die überraschend noch erforderliche Erneuerung einer Innentreppe. Das alles ist wohl bis Ostern fertig. Bereits... Die Sanierung des Berggasthauses auf dem Pfaffenberg in Hohenstein-Ernstthal befindet sich laut Oberbürgermeister Lars Kluge „auf der Zielgeraden“. Zu den letzten Arbeiten gehören gerade die Verlegung des Parketts im Gastraum und die überraschend noch erforderliche Erneuerung einer Innentreppe. Das alles ist wohl bis Ostern fertig. Bereits...