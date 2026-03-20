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Die Parkettleger sind fast fertig, doch zu Ostern wird vermutlich noch keiner im Gastraum sitzen.
Die Parkettleger sind fast fertig, doch zu Ostern wird vermutlich noch keiner im Gastraum sitzen. Foto: Andreas Kretschel
Die Parkettleger sind fast fertig, doch zu Ostern wird vermutlich noch keiner im Gastraum sitzen.
Die Parkettleger sind fast fertig, doch zu Ostern wird vermutlich noch keiner im Gastraum sitzen. Foto: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Oster-Einkehr steht auf der Kippe: Wann öffnet das Berggasthaus in Hohenstein-Ernstthal?
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
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Seit 2023 wird das Berggasthaus auf dem Pfaffenberg umfassend saniert. Ursprünglich war von einer Fertigstellung Ende 2025 die Rede. Zuletzt hieß es, dass zu Ostern eröffnet wird. Bleibt es dabei?

Die Sanierung des Berggasthauses auf dem Pfaffenberg in Hohenstein-Ernstthal befindet sich laut Oberbürgermeister Lars Kluge „auf der Zielgeraden“. Zu den letzten Arbeiten gehören gerade die Verlegung des Parketts im Gastraum und die überraschend noch erforderliche Erneuerung einer Innentreppe. Das alles ist wohl bis Ostern fertig. Bereits...
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