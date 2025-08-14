Parkplätze statt Buckelpiste: Fördermittel für den Friedhof Falken

Für Besucher des Friedhofs in Falken wird ein behindertengerechter Parkplatz und ein Begegnungsplatz gebaut.

Das Parken ihrer Autos war für Friedhofsbesucher in Falken bisher eine holprige Angelegenheit. Genutzt wurde eine Wiese. Klaus Holzapfel von der Kirchgemeinde Falken war das schon lange ein Dorn im Auge. Deshalb hat er sich für den Bau eines Parkplatzes stark gemacht. Mit Erfolg. Im September startet der Bau eines Parkplatzes. Entstehen sollen...