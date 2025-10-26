Pflanzaktion in Lichtenstein kommt gut an

Zwei Dutzend Leute haben am Samstag auf der Streubostwiese Bäume gepflanzt und Blumenzwiebeln gesteckt. Das soll nur der Anfang sein.

Die Lichtensteiner Streuobstwiese hat Zuwachs bekommen: Sieben junge Apfelbäumchen verschiedener Sorten ergänzen seit Samstag den drei Jahrzehnte alten Baumbestand auf dem Areal zwischen Kulturpalais und Altstadt. Die Wiese war 1996 anlässlich der ersten sächsischen Landesgartenschau angelegt worden, SPD-Stadtrat Carlos Kasper hatte die Idee...