Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Blumenzwiebeln steckten am Samstag unter anderem Diana Tautenhahn mit Tochter Leni und deren Freundin Tina.
Blumenzwiebeln steckten am Samstag unter anderem Diana Tautenhahn mit Tochter Leni und deren Freundin Tina. Bild: Andreas Kretschel
Blumenzwiebeln steckten am Samstag unter anderem Diana Tautenhahn mit Tochter Leni und deren Freundin Tina.
Blumenzwiebeln steckten am Samstag unter anderem Diana Tautenhahn mit Tochter Leni und deren Freundin Tina. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Pflanzaktion in Lichtenstein kommt gut an
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Dutzend Leute haben am Samstag auf der Streubostwiese Bäume gepflanzt und Blumenzwiebeln gesteckt. Das soll nur der Anfang sein.

Die Lichtensteiner Streuobstwiese hat Zuwachs bekommen: Sieben junge Apfelbäumchen verschiedener Sorten ergänzen seit Samstag den drei Jahrzehnte alten Baumbestand auf dem Areal zwischen Kulturpalais und Altstadt. Die Wiese war 1996 anlässlich der ersten sächsischen Landesgartenschau angelegt worden, SPD-Stadtrat Carlos Kasper hatte die Idee...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.10.2025
2 min.
Überraschender Anbieterwechsel nach über 30 Jahren: Leipziger Firma übernimmt Winterdienst in Hainichen
In Hainichen kümmert sich ein neuer Anbieter um den Winterdienst (Symbolbild).
Nach Jahrzehnten räumt nicht mehr ein lokaler Anbieter Hainichens Straßen im Winter, sondern einer aus Leipzig. Im Stadtrat gab es Zweifel an dessen Ortskenntnis – die Firma beruhigte.
Manuel Niemann
28.10.2025
3 min.
Warum zahlreiche Menschen in Kurort im Erzgebirge Schlange stehen
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema hat sich am Dienstagmittag eine lange Schlange gebildet.
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema haben am Dienstag viele Menschen gewartet. Manche standen mehr als zwei Stunden für besondere Karten an.
Heike Mann
21.10.2025
3 min.
Mega-Pflanzaktion läuft am Samstag in Lichtenstein: Für jeden Einwohner ein Frühblüher
Auf der Streuobstwiese stehen bereits etliche Apfelbäume, die in diesem Jahr reich getragen haben. Am Samstag sollen weitere Bäumchen sowie zahlreiche Frühblüher hinzukommen.
Außerdem wird die Streuobstwiese am Kulturpalais Zuwachs durch weitere Apfelbäumchen bekommen. Gepflanzt wird am Freitag auch in Langenberg.
Bernd Appel
20.10.2025
3 min.
Lichtenstein: Eltern halten Schulwege für unsicher
In der Kritik steht unter anderem die Situation rund um die Heinrich-von-Kleist-Schule (im Bild), dort fand pünktlich zum Schulstart am Montagmorgen noch eine Kanalbefahrung statt.
Eine bundesweite Untersuchung hat soeben ergeben, dass viele Kinder einen gefährlichen Schulweg haben. Das Ergebnis deckt sich mit dem Resultat einer aktuellen Umfrage in Lichtenstein.
Bernd Appel
29.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 28.10.2025
 2 Bilder
Jamaika wegen Hurrikan "Melissa" zum Katastrophengebiet erklärt.
29.10.2025
1 min.
Vor Trumps Südkorea-Besuch: Nordkorea testet Raketen
Kurz vor dem Trump-Besuch in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper.
Kurz vor dem Besuch von Trump in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper. Zuvor hatte der US-Präsident angekündigt, offen für ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu sein.
Mehr Artikel